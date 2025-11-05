Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood

Mentre continuano i cambiamenti all’interno della Paramount, lo studio avrebbe inserito una serie di star nella sua lista nera. Sotto la guida di David Ellison, numerosi cambiamenti sono già entrati in vigore alla Paramount Skydance, inclusi licenziamenti di massa, e si parla di una potenziale fusione con la Warner Bros. Discovery. Secondo un articolo di Variety, un altro cambiamento è che la Paramount ha ora una lista di attori con cui non lavorerà perché questi individui sono stati definiti “eccessivamente antisemiti”, “xenofobi” o “omofobi”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it