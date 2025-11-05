Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood
Mentre continuano i cambiamenti all’interno della Paramount, lo studio avrebbe inserito una serie di star nella sua lista nera. Sotto la guida di David Ellison, numerosi cambiamenti sono già entrati in vigore alla Paramount Skydance, inclusi licenziamenti di massa, e si parla di una potenziale fusione con la Warner Bros. Discovery. Secondo un articolo di Variety, un altro cambiamento è che la Paramount ha ora una lista di attori con cui non lavorerà perché questi individui sono stati definiti “eccessivamente antisemiti”, “xenofobi” o “omofobi”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Argomenti simili trattati di recente
Secondo nuovi report, Netflix starebbe valutando l’acquisto di alcuni asset di Warner Bros. Ha persino assunto la banca che ha seguito Skydance nell’affare Paramount e avrebbe già accesso ai dati finanziari di WB. - facebook.com Vai su Facebook
Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood - Paramount avrebbe una lista nera di attori con cui non vuole lavorare per le posizioni "eccessivamente antisemiti", "xenofobi" o "omofobi". Segnala cinefilos.it
Paramount cambia rotta: niente film con Emma Stone, Joaquin Phoenix e Javier Bardem dopo la polemica su Gaza - David Ellison, il nuovo amministratore delegato della major, ha deciso di cambiare alcune regole in seno all'azienda dopo le recenti diatribe. Riporta movieplayer.it