La sorprendente decisione di Gino Peruzzi | l'ex nazionale torna nella squadra locale allenata dal padre
Gino Peruzzi, ex nazionale e noto calciatore internazionale, ha annunciato il suo ritorno al Club Atletico Social Corralense, squadra del suo paese natale, Corral de Bustos. Dopo aver giocato in Europa e Sud America, Peruzzi ha deciso di rientrare nel club dove è cresciuto, tornando a giocare sotto la guida del padre. Questa scelta rappresenta un ritorno alle origini per il calciatore, che continua a coltivare la passione per il calcio nel suo territorio.
Dagli stadi pieni del calcio sudamericano ed europeo al campo del suo paese: Gino Peruzzi sceglie di tornare a Corral de Bustos per giocare nel Club Atletico Social Corralense, la squadra in cui è cresciuto. Una decisione personale e simbolica, con un dettaglio unico: in panchina ci sarà suo padre José Luis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
