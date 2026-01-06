La nuova squadra di Zelensky pronta a negoziare o a difendere il paese

Il 3 gennaio a Kyiv, i consiglieri per la sicurezza di 15 paesi, insieme a rappresentanti della Commissione europea, della NATO e del Consiglio europeo, si sono riuniti. L’obiettivo è valutare la posizione della nuova squadra di Zelensky, pronta a negoziare o a difendere il paese in un contesto di crescente tensione e complessità internazionale.

Kyiv. La mattina del 3 gennaio, i consiglieri per la sicurezza nazionale di 15 paesi e rappresentanti della Commissione europea, della Nato e del Consiglio europeo si sono incontrati a Kyi.

Masala: “Nominare Budanov mossa astuta. Ora Kiev ha squadra efficace per trattare con Trump e Putin” - L’esperto militare tedesco: “Il problema è che la Casa Bianca non è disposta ad aumentare le pressioni su Putin. repubblica.it

Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva” - Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky, ma i punti chiave restano ancora irrisolti ... fanpage.it

