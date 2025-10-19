Zelensky comincia a rassegnarsi | No escalation pronto a negoziare

Dopo la doccia fredda di Trump sui missili Tomahawk, il presidente ucraino chiama gli alleati Ue e cambia toni: «Dobbiamo fermarci e parlare». Il repubblicano ribadisce: «La guerra finisca ora sull’attuale linea del fronte». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zelensky comincia a rassegnarsi: «No escalation, pronto a negoziare»

