Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica attraversa Napoli e arriva a piazza del Plebiscito

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato Napoli, partendo da Scampia e raggiungendo piazza del Plebiscito, nonostante la pioggia. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, che ha acceso il braciere olimpico, simbolo di unità e speranza in vista dei Giochi. Un momento significativo che coinvolge la città in un percorso di rinascita e condivisione.

La pioggia non ha fermato il cammino della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 che ha attraversato Napoli partendo da Scampia fino a raggiungere piazza del Plebiscito, dove si è acceso il braciere olimpico alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Tra i tedofori d'eccezione Fabio Cannavaro, che ha portato la fiamma olimpica sul palco, Massimiliano Rosolino, Ciro Ferrara e gli attori dei The Jackal.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica è a Napoli: Fabio Cannavaro accende il braciere in piazza Plebiscito, sul palco Manfredi e Fico - Prosegue la tappa in Campania della Fiamma Olimpica dei giochi di Milano Cortina 2026: Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, fino a Napoli, dove ... ilmattino.it

VIDEO - Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica a Napoli: Fabio Cannavaro accende il braciere in Piazza del Plebiscito: sul palco Manfredi e Fico - La diciottesima giornata è partita da Torre Annunziata fino ad arrivare in Piazza del Plebiscito a Napoli. napolimagazine.com

Il giuramento da carabiniere a Roma e il focus su Milano Cortina 2026. Come sta la nostra campionessa di sci x.com

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, 12 itinerari imperdibili tra Alpi, Prealpi e Appennino: un viaggio tra vette innevate, borghi autentici e sapori locali. inLOMBARDIA - facebook.com facebook

