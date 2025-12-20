Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna | usati idranti e lacrimogeni

Scontro tra manifestanti e forze dell'ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. Ci sono state cariche con manganellate da parte della polizia e bastonate da parte dei manifestanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna. Lancio di bottiglie contro la polizia, idranti e lacrimogeni | La diretta

Leggi anche: Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino. Cariche e idranti in azione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Askatasuna sgomberato e sequestrato a Torino, scontri tra manifestanti e polizia: agenti feriti; Torino, serata di scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero: cariche e idranti.

Torino, scontri tra polizia e manifestanti al corteo per Askatasuna - Delegazioni sono arrivate da altre città, come Milano, Genova e dal Nord Est. ilsole24ore.com