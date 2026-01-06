Inter Frattesi out contro il Parma | Diouf e Darmian puntano il Napoli

Nella 19ª giornata di Serie A, l’Inter si prepara ad affrontare il Parma alle ore 20:45 del 7 gennaio al Tardini. Dopo la vittoria contro il Bologna, i nerazzurri puntano a consolidare la posizione in classifica. Assente Frattesi, che non scenderà in campo, mentre Diouf e Darmian sono concentrati sulla sfida contro il Napoli. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nella corsa ai punti.

La 19ª giornata di Serie A è cominciata e alle ore 20:45 del 7 gennaio, l’Inter affronterà il Parma tra le mura del Tardini per provare a portarsi a casa altri tre punti fondamentali per la conquista della vetta, dopo la vittoria contro il Bologna. Chivu, in questa parte del campionato, dovrà imparare a dosare le energie dei propri uomini, tenendo ovviamente in considerazione i vari infortuni e affaticamenti che sembrano ormai all’ordine del giorno. Come riportato da SkySport, Davide Frattesi, al centro anche delle voci di calciomercato, non riuscirà a partire con la squadra verso Parma, rimanendo a Milano per cercare di recuperare dal leggere affaticamento all’adduttore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: Chivu recupera Bonny. Migliorano le condizioni di Darmian e Diouf

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: come stanno Acerbi e Darmian? Su Frattesi…

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chivu verso Atalanta Inter: Frattesi? Non posso raccontare tutta la verità, non devo giustificarmi; Inter, il Galatasaray ci prova ancora per Frattesi; Inter, Marotta: Cancelo? Stiamo approfondendo. Su Frattesi...; Inter, Marotta: Frattesi? Non tratteniamo nessuno. Su Palestra....

Addio Frattesi, accordo tra Inter e Galatasaray ancora lontano: cosa impedisce la chiusura - Nonostante l'accelerata delle scorse ore, manca ancora l'intesa tra Galatasaray e Inter per il trasferimento di Davide Frattesi. spaziointer.it