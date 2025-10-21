Infortunati Milan i rossoneri subito a lavoro per prepara il match contro il Pisa | ecco gli aggiornamenti sugli infortuni di Nkunku e Loftus-Cheek
Dopo la fondamentale vittoria di domenica sera contro la Fiorentina, ottenuta in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Rafa Leão, il Milan ha subito concentrato la sua attenzione sulla prossima sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
#MilanPisa, ecco chi potrebbe tornare a disposizione di #Allegri tra gli #infortunati - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X
Max Allegri sugli infortunati in casa Milan, le soluzioni e la mentalità da tenere contro la Fiorentina e in tutta la stagione - facebook.com Vai su Facebook
Infortunati Milan: Pulisic, Loftus Cheek, Nkunku, Rabiot ed Estupinan, Allegri svela tutto - Come confermato da Allegri in conferenza stampa nel post gara di Milan- Da fantamaster.it
Infortunati Milan, novità ufficiali sui rientri: chi recupererà contro il Pisa - Massimiliano Allegri fa il punto della situazione in casa Milan dall'infermeria: due i possibili recuperi contro il Pisa. Scrive spaziomilan.it
Pulisic, Estupinian e Saelemaekers: c’è il verdetto per Milan-Fiorentina 7^ giornata - Il Milan vive la sosta per le Nazionali con apprensione. Scrive fantamaster.it