Il valzer dei negozi in centro L’accordo sull’affitto ora c’è | Zara rimane in Corso Garibaldi

Nel centro città si assiste a un lento riequilibrio tra chiusure e nuove aperture di negozi, con Zara che conferma la sua presenza in Corso Garibaldi. Il 2025 ha rappresentato un anno complesso per il commercio locale, tra difficoltà e segnali di stabilità. Mentre alcune luci restano spente, altre si accendono, indicando una fase di ripresa e ritorno alla normalità nel tessuto commerciale del capoluogo.

Il valzer del commercio, tra chiusure evitate, nuovi arrivi, ma anche luci che restano spente. Il 2025 è stato un anno difficile per il capoluogo con alcune chiusure eccellenti, ma anche con notizie confortanti e una serie di voci preoccupanti che però sembrano rientrate. È il caso di Zara che rischiava di lasciare Ancona per spostarsi nella zona commerciale di Camerano all’interno della struttura che ospitava il Carrefour, ma poi l’allarme è rientrato e adesso la grande catena nazionale dell’abbigliamento ha deciso di restare nei cinque piani dell’edificio tra corso Garibaldi e corso Mazzini. Uno dei problemi per il commercio di Ancona (e non solo di Ancona) sono gli affitti elevati e da qui la necessità di un maggiore dialogo tra le parti per arrivare a soluzioni condivise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

