Grande distribuzione siglato accordo fra Etruria Retail e GMF | in centro Italia cresce la presenza dei marchi e dei negozi affiliati

L’accordo siglato tra Etruria Retail e GMF società del gruppo Unicomm, segna l’avvio di un nuovo percorso commerciale nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana e Marche e dà vita a una rete di oltre 400 punti vendita e 12 Cash & Carry, consolidando una presenza già radicata e capillare nel Centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it