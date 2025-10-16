Grande distribuzione siglato accordo fra Etruria Retail e GMF | in centro Italia cresce la presenza dei marchi e dei negozi affiliati
L’accordo siglato tra Etruria Retail e GMF società del gruppo Unicomm, segna l’avvio di un nuovo percorso commerciale nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana e Marche e dà vita a una rete di oltre 400 punti vendita e 12 Cash & Carry, consolidando una presenza già radicata e capillare nel Centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
