I leader Ue a Trump | La Groenlandia è del suo popolo massimo sforzo con Usa e Nato sulla sicurezza

I leader dell’UE hanno sottolineato l’importanza della sovranità groenlandese, ribadendo l’intenzione di collaborare con gli Stati Uniti e la NATO per garantire la sicurezza nella regione artica. Pur mantenendo un atteggiamento di apertura e rispetto, hanno evidenziato che la Groenlandia rimane un territorio del suo popolo, sottolineando la necessità di un dialogo equilibrato e rispettoso degli interessi strategici di tutti.

Nessuna rottura con gli Usa, mano tesa alla Nato sulla necessità di garantire la sicurezza in quella zona artica del mondo, ma anche rispetto della sovranità del territorio su cui Donald Trump sostiene di avere interessi strategici. “ La Groenlandia appartiene al suo popolo”, è la posizione presa dai leader europei (Giorgia Meloni), Francia (Emmanuel Macron), Germania (Friedrich Merz), Polonia (Donald Tusk), Spagna (Pedro Sánchez), Regno Unito (Keir Starmer) e Danimarca (Mette Frederiksen) sulle rivendicazioni americane nell’Artico. Nella nota congiunta i leader affermano che “la sicurezza artica rimane una priorità chiave per l’Europa e per la sicurezza internazionale e transatlantica” e sottolineano che la Nato ha chiarito che la regione artica è prioritaria, con gli Alleati europei che “stanno intensificando la presenza, le attività e gli investimenti per mantenere l’Artico sicuro e scoraggiare gli avversari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I leader Ue a Trump: “La Groenlandia è del suo popolo, massimo sforzo con Usa e Nato sulla sicurezza” Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue a Trump: “Fa parte della Nato e appartiene al suo popolo, sovranità e integrità territoriale vanno rispettate” Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue replicano a Trump: “Fa parte della Nato. Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Groenlandia, la risposta timida dell’Ue a Trump: teme che Donald molli Kiev; Trump e la Groenlandia: «Ci serve assolutamente: è circondata da navi russe e cinesi». La premier danese: «Se ci attaccassero, sarebbe la fine di tutto»; Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio); Groenlandia: “Se gli Usa ci attaccano finisce tutto, anche la Nato”. Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo, fondamentale per la sicurezza" - I capi di Stato e di governo delle principali nazioni dell'Unione hanno preso posizione riguardo alla questione dell'isola che Trump vorrebbe controllare ... msn.com

Ue e Regno Unito gelano Trump: la Groenlandia appartiene al suo popolo - Dichiarazione congiunta di Meloni, Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen prima del vertice dei volenterosi. huffingtonpost.it

Perché Trump vuole conquistare la Groenlandia: Cina, USA e la guerra silenziosa dell’Artico

Francis Fukuyama: “Tutti i leader siano duri con Trump o ne diventeranno vittime” x.com

La premier colpita dalla bocciatura di Trump chiama la leader. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.