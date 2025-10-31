Spalletti subito a difesa dei bianconeri | Ho sentito dire in TV che alcuni giocatori non sono da Juve ma se riescono a dare il meglio insieme ci può essere una crescita Bisogna che tutti facciano questa cosa

Spalletti subito a difesa dei bianconeri: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa sull’importanza del gruppo. Quanto inciderà l’allenatore sulla nuova Juventus? Nella sua conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti ha risposto a questa domanda cruciale con un vero e proprio manifesto. Nessun proclama da “salvatore della patria”, ma un richiamo forte e chiaro alla responsabilità dei giocatori. Per il nuovo tecnico, l’allenatore indica la via attraverso l’esempio quotidiano, ma la differenza, alla fine, la fa solo la qualità e la mentalità del gruppo nel suo insieme. Spalletti: la mia forza è il lavoro, ma decidono i calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti subito a difesa dei bianconeri: «Ho sentito dire in TV che alcuni giocatori non sono da Juve ma se riescono a dare il meglio insieme ci può essere una crescita. Bisogna che tutti facciano questa cosa»

Luciano Spalletti si presenta ed entra subito in trincea, con elmetto ed intenziono chiare: questa Juventus deve tornare ad avere fame, ad essere umile e a voler fare risultato contro tutti e tutto. - facebook.com Vai su Facebook

Inizia l'era #Spalletti alla #Juventus, ma guai ad aspettarsi subito i miracoli: cosa può succedere a #David, #Openda, #Zhegrova e #Miretti con il nuovo tecnico @RadBianconera @alsantar2015 @enzomarangio - X Vai su X

Spalletti Juventus, il tecnico ha firmato il contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo e lo staff che accompagnerà l’allenatore in questa avventura - Spalletti Juventus: firmato il contratto, inizia la nuova era bianconera. Riporta calcionews24.com

La prima Juve di Spalletti: le parole e la continuità, come giocheranno i bianconeri - Dalle parole in conferenza stampa al primo allenamento: come giocherà la Juventus di Spalletti contro la Cremonese? Come scrive ilbianconero.com

Staff Spalletti, scelti i cinque collaboratori che il mister porterà in bianconero: svelata la sua squadra e sui preparatori… Tutti i nomi - Staff Spalletti, scelti i cinque collaborati che il mister porterà in bianconero: ecco l’analisi sulle nuovo figure La nuova era della Juventus sta per iniziare. Come scrive juventusnews24.com