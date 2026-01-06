Gelo in GB temperature a -12 | centinaia di scuole chiuse

Da imolaoggi.it 6 gen 2026

In Gran Bretagna, le temperature sono scese fino a -12°C, causando la chiusura di centinaia di scuole. Il gelo ha anche portato a un aumento del 40% delle chiamate di emergenza per il soccorso stradale, evidenziando le difficoltà causate dalle condizioni meteorologiche estreme.

Le chiamate d'emergenza per il soccorso stradale sono aumentate del 40% rispetto al normale per il ghiaccio e la neve. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

