Gelo in GB temperature a -12 | centinaia di scuole chiuse

In Gran Bretagna, le temperature sono scese fino a -12°C, causando la chiusura di centinaia di scuole. Il gelo ha anche portato a un aumento del 40% delle chiamate di emergenza per il soccorso stradale, evidenziando le difficoltà causate dalle condizioni meteorologiche estreme.

Ondata di gelo in Gran Bretagna, temperature a -12 e nuovi disagi nei trasporti - Ondata di gelo in Gran Bretagna, temperature a - msn.com

Gelo d'inizio anno in Gb, temperature sotto zero e allerta neve - Arriva la prevista ondata di gelo d'inizio 2025 nel Regno Unito, dove le temperature sono scese drasticamente nelle ultime ore e dove l'allerta neve, in vigore già da qualche ... notizie.tiscali.it

GELO ++ L'esperto meteo Andrea Vuolo: «Le temperature di questi giorni favoriscono la formazione di spessi strati di ghiaccio nelle aree in ombra e al riparo dal vento» - facebook.com facebook

Gelo e #maltempo sull' #Italia, nubifragi al centro sud, temperature in picchiata al nord. Neve sull' #Appennino. Oggi allerta arancione in #Molise e gialla in altre 7 regioni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #5gennaio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.