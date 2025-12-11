Sciopero 12 dicembre 2025 | stop treni e scuole chiuse sanità a rischio

Il 12 dicembre 2025, sarà uno sciopero generale con treni fermi, scuole chiuse e rischi per la sanità, proclamato dalla Cgil in risposta a una manovra di bilancio considerata ingiusta. La protesta coinvolgerà diverse settori, evidenziando il malcontento e le preoccupazioni per le conseguenze delle politiche adottate.

Contro una manovra di bilancio ritenuta “ingiusta”, la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. Sono inoltre previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia. Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze il cui concentramento è previsto alle 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo. Lo fa sapere il sindacato. “Con la mobilitazione di venerdì, la Cgil, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di questo Paese, chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario”, aggiunge il sindacato di Corso d’Italia in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero 12 dicembre 2025: stop treni e scuole chiuse, sanità a rischio

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... tg24.sky.it scrive

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e settori coinvolti - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... Scrive fanpage.it