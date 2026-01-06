Gas in casa ma i genitori non se ne accorgono | bimba di 9 mesi salva per miracolo a Pordenone

A Pordenone, una bambina di nove mesi è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei sanitari e dei Vigili del Fuoco, dopo aver rilevato la presenza di gas in casa. L’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando l’importanza di monitorare e intervenire prontamente in situazioni di potenziale pericolo domestico. La vicenda evidenzia la necessità di attenzione e precauzioni per la sicurezza dei più piccoli.

Una neonata di nove mesi è stata salvata salvata dal pronto intervento dei sanitari e poi dei Vigili del Fuoco. E' accaduto nella serata di ieri in una abitazione di via Furlanetto a Sacile, in provincia di Pordenone. A sventare un epilogo ben più grave della vicenda, è stato il personale del 112 intervenuto dopo una richiesta di soccorso da parte dei genitori della piccola, preoccupati per le.

