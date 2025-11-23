Uomo in mare Dramma in crociera precipita dalla nave ma se ne accorgono ore dopo
Il buio denso e avvolgente dell’oceano notturno inghiottiva ogni suono, lasciando solo il rumore costante e rassicurante dello scafo che fendeva le onde. A bordo di quel gigante illuminato, un microcosmo di vacanze e serenità, un uomo di 73 anni si è trovato improvvisamente solo, scomparendo nel vasto e freddo abbraccio del mare. Nessuno si è accorto della sua caduta, avvenuta nelle prime ore del mattino. Per ore, mentre il sole si levava sull’orizzonte, la nave ha continuato la sua rotta indisturbata, portando con sé la routine e le gioie dei suoi passeggeri, ignari che uno di loro non fosse più a bordo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
