Anemia il nemico invisibile degli anziani | gli esperti del Policlinico lanciano l’allarme
L’anemia negli anziani è una condizione molto più diffusa di quanto si pensi, ma spesso sottovalutata o diagnosticata in ritardo. Può compromettere la qualità della vita, aumentare il rischio di complicanze cardiovascolari e, nei casi più gravi, incidere sulla sopravvivenza stessa dei pazienti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
GREYHOUND: IL NEMICO INVISIBILE/ Il film su un’impresa in cui conta affidarsi - Greyhound: il nemico invisibile è un film appassionante che racconta un episodio della guerra navale combattuta nell’Atlantico del Nord nel primo periodo del coinvolgimento nella Seconda guerra ... Come scrive ilsussidiario.net
Guerra mondiale, cosa fare nei primi 10 minuti di un eventuale attacco nucleare? L'analisi degli esperti - Poi arriva il nemico invisibile: la polvere radioattiva che inizia a ricadere dopo circa dieci minuti. Scrive ilmessaggero.it
Attacco nucleare, cosa fare nei primi 10 minuti? Mai guardare "il flash" (coprite gli occhi), c'è un nemico invisibile - Poi arriva il nemico invisibile: la polvere radioattiva che inizia a ricadere dopo circa dieci minuti. Scrive ilgazzettino.it