Feldi Eboli l’Italia ai tuoi piedi | la compagine salernitana è Supercampione

Feldi Eboli si conferma tra le protagoniste del futsal italiano, aggiudicandosi la Supercoppa Italiana, la seconda nella sua storia. La vittoria, ottenuta davanti ai propri tifosi, rappresenta un ulteriore passo in un percorso di crescita e successi. Questa affermazione testimonia l’impegno e la determinazione della squadra, consolidando la sua posizione nel panorama sportivo nazionale e rafforzando il legame con la comunità locale.

Tempo di lettura: 4 minuti La Feldi Eboli vince la Supercoppa Italiana, la seconda della sua storia, la prima davanti ai suoi tifosi e aggiunge un nuovo capitolo a una storia che continua a sorprendere. Con questo trofeo le volpi diventano la squadra in attività in Serie A più titolata d'Italia (1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana), una vittoria maturata con talento e carattere, celebrata in un Palasele che ancora una volta si è trasformato nel cuore pulsante del futsal italiano. LA GARA – Finale vera, da grandi palcoscenici, giocata a viso aperto e senza calcoli. La Feldi Eboli affronta i campioni d'Italia della Meta Catania con personalità e coraggio, rispondendo colpo su colpo alla pressione degli etnei.

