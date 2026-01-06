Calcio a 5 la Supercoppa Italiana si è fermata Eboli! Feldi vittoriosa ai rigori contro Catania

La finale della Supercoppa Italiana di calcio a 5 tra Covei Meta Catania e Feldi Eboli si è conclusa con la vittoria ai rigori della Feldi Eboli. La partita, disputata a Eboli, ha visto una prestazione equilibrata tra le due squadre, con il titolo in palio che rappresenta il primo trofeo del 2026. Un incontro che ha messo in evidenza l'importanza di ogni dettaglio nel calcio a 5 di alto livello.

Nervi tesi e primo titolo del 2026 in palio tra la Covei Meta Catania e la Feldi Eboli nella finale della Supercoppa Italiana di calcio a 5. Le due compagini arrivavano all’atto conclusivo dopo semifinali ricche di gol: i bi-campioni d’Italia si erano imposti per 6-3 sull’Ecocity Genzano, mentre i padroni di casa avevano fatto valere le proprie qualità nel derby contro il Napoli, chiuso sul 5-4 al termine di una gara dalle mille emozioni. Semifinali da record, con ben 18 reti complessive. Al PalaSele era presente il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che prometteva spettacolo e non ha deluso le attese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, la Supercoppa Italiana si è fermata Eboli! Feldi vittoriosa ai rigori contro Catania Leggi anche: Calcio a 5: la finalissima della Supercoppa Italiana sarà fra Meta Catania e Feldi Eboli Leggi anche: Calcio a 5: ruggiti di Roma e L84! Meta Catania fermata sul pari, Feldi Eboli in vetta riposando La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa Serie A, finale Covei Meta Catania-Feldi Eboli al PalaSele: LIVE, DIRETTA SKY e YOUTUBE; Calcio a 5, Feldi Eboli-Napoli Futsal 5-4, derby di Supercoppa Italiana alle Volpi; Final four di Supercoppa Italiana a Eboli: ecco la semifinale Feldi-Napoli Futsal; Supercoppa Under 19, l'egemonia capitolina continua: Roma 1927, storico bis. Orange Futsal sconfitto a testa altissima. Calcio a 5, la Supercoppa Italiana si è fermata Eboli! Feldi vittoriosa ai rigori contro Catania - Nervi tesi e primo titolo del 2026 in palio tra la Covei Meta Catania e la Feldi Eboli nella finale della Supercoppa Italiana di calcio a 5. oasport.it

Calcio a 5: la finalissima della Supercoppa Italiana sarà fra Meta Catania e Feldi Eboli - Al termine di due semifinali incredibili, la Supercoppa Italiana di calcio a 5 ha eletto le finaliste in vista dell'ultimo atto decisivo che si terrà ... oasport.it

Final four di Supercoppa Italiana a Eboli: ecco la semifinale Feldi-Napoli Futsal - Le vincenti si sfideranno in finale lunedì alle 20. rainews.it

Bologna - Inter / Supercoppa Italiana / Rigore di Riccardo Orsolini: Goal!!! #bfc #bologna #orsolini

SUPERCOPPA CALCIO A 5, LA FAELDI EBOLI PIEGA NAPO E RAGGIUNGE IL META CATANIA IN FINALE Covei Meta Catania-Feldi Eboli la finale per la 27esima edizione della Supercoppa italiana. I detentori del titolo, nonché bi-campioni d’Italia... - facebook.com facebook

Kolarov: "Abbiamo sempre fatto grande calcio, a volte manca un po' di lucidità davanti alla porta ma anche in Supercoppa abbiamo fatto una grande partita. Messi 4-4-2 L'abbiamo preparata così per mettere Luis sul terzino sinistro del Bologna, sono le scalat x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.