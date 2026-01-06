A Lecco, la presenza della Lega contribuisce a garantire un senso di sicurezza sul territorio, sostenendo iniziative concrete e di prospettiva. In un contesto in cui spesso si parla di impegno senza risultati tangibili, l’azione della Lega si distingue per fatti concreti e un’attenzione reale alle esigenze dei cittadini. Questo approccio mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità della comunità locale, mantenendo alta l’attenzione alle esigenze della popolazione.

Scopro solo ora chi sia la segretaria provinciale dei Giovani Democratici. E questo la dice lunga su quanto, nonostante si dicano da anni “presenti e operativi sul territorio”, la loro azione sia stata irrilevante e invisibile.Come Lega Giovani Lecco abbiamo promosso iniziative concrete e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - "Fatti, non slogan: a Lecco sicurezza sul territorio grazie alla Lega"

Leggi anche: Conti (Lega): "Sul fiume Senio è il momento della verità. La sicurezza del territorio non può essere affidata all’improvvisazione""

Leggi anche: Sicurezza: Iezzi (Lega), 'da sinistra allarmismo, Iv e Pd alterano realtà ma parlano i fatti'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Lecco parte Stazioni Sicure. FdI: "Ora i fatti" - Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Lecco commenta positivamente la notizia che il prefetto Paolo Ponta ha formalmente domandato l’attivazione del progetto Stazioni Sicure, ... corrieredilecco.it

Dalla guerra globale al riarmo, dal genocidio palestinese ai diritti sociali: voci, analisi e appelli dal presidio del 3 gennaio 2026. Perché la pace non è uno slogan, ma una scelta quotidiana - facebook.com facebook