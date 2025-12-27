Conti Lega | Sul fiume Senio è il momento della verità La sicurezza del territorio non può essere affidata all’improvvisazione

"In situazioni di emergenza è chiaro che si debba intervenire rapidamente, ma l'emergenza non può e non deve diventare un alibi per scelte discutibili o per coprire ritardi accumulati negli anni. Il giorno di Natale è stato rosicchiato l'argine per circa 50 centimetri. Un intervento che può forse.

conti lega fiume senioAnche a Cotignola evacuate le abitazioni entro 300 m dal Senio - Anche il sindaco di Cotignola ha deciso di firmare un’ordinanza di evacuazione delle abitazioni ubicate entro 300 metri dal fiume Senio. ravennawebtv.it

conti lega fiume senioAllerta arancione in Emilia-Romagna, Senio e Lamone sotto osservazione, evacuazioni - Senio sopra la soglia rossa, disposte evacuazioni nel Ravennate Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un'evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese ... msn.com

