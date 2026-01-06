Esempio di determinazione e umanità | Reggio Calabria piange la morte dell' avvocato Chizzoniti

Reggio Calabria piange la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, figura di spicco nel panorama legale e politico locale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità, che ricorda la sua dedizione e umanità. Un professionista stimato che ha lasciato un segno importante nel territorio, ora ricordato con rispetto e gratitudine.

Reggio Calabria piange la morte dell'avvocato Aurelio Chizzoniti. Il noto professionista reggino, figura autorevole e punto di riferimento cittadino, è scomparso questa notte lasciando un vuoto nel mondo forense e politico della città.Apprezzato penalista, impegnato in importantissimi processi a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

