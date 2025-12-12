A Reggio Calabria il trentennale della morte di Natale De Grazia | il ricordo di un eroe dell’ambiente e della legalità

A Reggio Calabria si è celebrato il trentennale della morte di Natale De Grazia, figura di spicco nella difesa dell’ambiente e della legalità. L’evento, svoltosi a Palazzo San Giorgio, ha ricordato il suo impegno e il suo ruolo di simbolo nella lotta per la verità e la tutela del territorio, attraverso uno dei tre appuntamenti organizzati in suo onore.

A Palazzo San Giorgio, si è svolto uno dei tre appuntamenti organizzati in occasione del trentennale della morte di Natale De Grazia, l'ufficiale della Capitaneria di porto di Reggio Calabria divenuto simbolo della lotta per la verità e la tutela ambientale.

