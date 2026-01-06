Emily in Paris | la serie con star Lily Collins ottiene il rinnovo per la stagione 6

Netflix ha annunciato ufficialmente il via libera alla produzione dei nuovi episodi dello show che segue la storia di una giovane americana in Francia. Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 6 della sua popolare serie Emily in Paris, con protagonista Lily Collins. Lo show, che ha fatto tappa anche in Italia nelle città di Roma e Venezia, continuerà quindi il racconto della giovane che si è trasferita a Parigi, essendo alle prese con problemi di lavoro e relazioni sentimentali. L'accoglienza alla stagione 5 Il quinto capitolo della storia di Emily in Paris è arrivato circa 3 settimane fa sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

