L'attesa per la quinta stagione di Emily in Paris cresce, portando con sé nuove location, avventure e sogni. Lily Collins, protagonista della serie, riflette sulla maturità del cast e sulla vulnerabilità condivisa, durante l'incontro stampa a Venezia con il creatore e il cast. Un'anticipazione di un nuovo capitolo ricco di emozioni e sorprese.

Emily in Paris 5, Lily Collins: "Siamo tutti più vulnerabili, questa è la stagione della maturità"

Nuove location, nuove avventure, nuovi sogni: a Venezia per l'incontro stampa con il creatore e il cast dello show. Dal 18 dicembre su Netflix. Un luogo tres chic proprio come la serie Netflix. Palazzo Gritti a Venezia ha ospitato l'incontro stampa della quinta stagione di Emily in Paris. Da vere star, si fanno attendere con un elegante ritardo lo showrunner Darren Star e il cast della comedy, che quest'anno torna in Italia e aggiunge una città sulla cartina: la Serenissima, per l'appunto. È la protagonista Lily Collins a rompere il ghiaccio: "Dalla prima alla quarta stagione Emily Cooper non ha fatto altro che correre in tacchi alti da una parte all'altra del mondo. Movieplayer.it

