Emily in Paris 5 Lily Collins | Siamo tutti più vulnerabili questa è la stagione della maturità

L'attesa per la quinta stagione di Emily in Paris cresce, portando con sé nuove location, avventure e sogni. Lily Collins, protagonista della serie, riflette sulla maturità del cast e sulla vulnerabilità condivisa, durante l'incontro stampa a Venezia con il creatore e il cast. Un'anticipazione di un nuovo capitolo ricco di emozioni e sorprese.

© Movieplayer.it - Emily in Paris 5, Lily Collins: “Siamo tutti più vulnerabili, questa è la stagione della maturità" Nuove location, nuove avventure, nuovi sogni: a Venezia per l'incontro stampa con il creatore e il cast dello show. Dal 18 dicembre su Netflix. Un luogo tres chic proprio come la serie Netflix. Palazzo Gritti a Venezia ha ospitato l'incontro stampa della quinta stagione di Emily in Paris. Da vere star, si fanno attendere con un elegante ritardo lo showrunner Darren Star e il cast della comedy, che quest'anno torna in Italia e aggiunge una città sulla cartina: la Serenissima, per l'appunto. È la protagonista Lily Collins a rompere il ghiaccio: "Dalla prima alla quarta stagione Emily Cooper non ha fatto altro che correre in tacchi alti da una parte all'altra del mondo. Movieplayer.it Emily in Paris | Season 5 Official Trailer | Netflix Lily Collins su Emily in Paris 5: «Nella nuova stagione Emily sa chi vuole e chi può essere» - Indipendenza, libertà, consapevolezza, nella quinta stagione di Emily in Paris in uscita su Netflix il 18 dicembre troviamo una protagonista più matura. cosmopolitan.com

Sono stata a Venezia con Lily Collins (e il cast di Emily in Paris 5) per sapere tutto della nuova stagione - Il cast della fortunatissima serie Netflix scritta da Darren Star in questo nuovo capitolo, tra Parigi e Roma, ha fatto una capatina anche in Laguna. elle.com

Per vedere i nuovi episodi di "Emily in Paris" dovremo aspettare il 18 dicembre, ma dalle prime anticipazioni le mise della protagonista delle serie cult di Netflix ci faranno riscoprire tutto il glamour degli anni '50 e '60, quelli della Dolce Vita - facebook.com facebook

Tornano anche Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro x.com