Maltempo in Toscana a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto

(Adnkronos) – Precipitazioni diffuse su gran parte della Toscana, soprattutto nelle province di Pisa, Pistoia, Livorno, Firenze e Prato dove sono in corso interventi del sistema regionale di Protezione Civile. Situazione in costante monitoraggio lungo i corsi d’acqua della piana pistoiese e pratese, dove il Consorzio di Bonifica ha attivato in queste ore l’impianto idrovoro Senice-Quadrelli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Toscana, gli aggiornamenti sul maltempo: allagamenti e disagi - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, in Toscana scuole chiuse in alcuni comuni #toscana - X Vai su X

Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto - Intanto i vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto sotto due cavalcavia dell’autostrada Firenze- Scrive adnkronos.com

Il maltempo fa paura a Pistoia e provincia: torrenti e fiumi a rischio. Strade allagate, scuola evacuata - Una impressionante quantità di pioggia sui rilievi provoca disagi a valle e nel capoluogo. Secondo msn.com

Maltempo in Toscana, allagamenti vicino alla Torre pendente e ai poli universitari a Pisa e a Livorno. Una scuola evacuata a Pistoia. Allerta gialla fino a venerdì - Giani avverte sui social: temporali in estensione sul resto del territorio ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it