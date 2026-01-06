Edoardo Bove torna a giocare dopo il malore di un anno fa | rescissione con la Roma e futuro in Premier League

Edoardo Bove torna in campo dopo il grave malore occorso nel dicembre 2024 durante la partita Fiorentina-Inter. Dopo la rescissione del contratto con la Roma, il centrocampista guarda al futuro, con possibilità di trasferimento in Premier League. La sua ripresa rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e di nuova crescita professionale.

Dopo l’arresto cardiaco del dicembre 2024, in occasione del match Fiorentina-Inter, il peggio sembra essere finalmente alle spalle per il centrocampista di proprietà della Roma. Edoardo Bove torna infatti a giocare, e questo avverrà non appena rescindera’ il contratto con i giallorossi, proprietari del cartellino. Il suo futuro non sarà in Italia, dove la legge vieta l’attività agonistica a chi è portatore di un defibrillatore cutaneo, ma in Premier League. EDOARDO BOVE TORNA A GIOCARE: COME STA OGGI Non sono stati mesi facili per il giocatore classe 2002, alle prese con un lento recupero ed ipotesi di ritiro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Edoardo Bove torna a giocare dopo il malore di un anno fa: rescissione con la Roma e futuro in Premier League Leggi anche: Edoardo Bove, ad un anno dal malore in campo arriva l’annuncio tanto atteso Leggi anche: Malore Bove, un anno fa la tragedia sfiorata in Fiorentina Inter: ecco cosa fa il ragazzo da quel giorno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bove vuole tornare in campo! Si tratta la risoluzione di contratto con la Roma: la situazione; Roma, Bove tratta la risoluzione per giocare all'estero; Mercato Roma, Bove può tornare in campo lontano dalla Serie A: cosa sappiamo; Bove verso la risoluzione con la Roma: vuole tornare a giocare. Edoardo Bove, l'incubo è finito: torna a giocare. Il centrocampista rescinde con la Roma, ecco dove andrà - Non nella Roma però e nemmeno in Italia visto che le normative impedirebbero il suo utilizzo in campo. msn.com

Edoardo Bove, 13 mesi dopo è pronto a tornare in campo. Lo farà all'estero, dove avrà l’idoneità - Poi firmerà da svincolato con una squadra estera, probabilmente di Premier League ... sport.quotidiano.net

Edoardo Bove, l’incubo è finito: torna a giocare. Rescissione con la Roma e futuro all’estero - Rescissione con la Roma e futuro all’esteroLa normativa italiana blocca l’attività agonistica per chi porta un defibrillatore sottocutaneo. statoquotidiano.it

Roma: Bove verso la risoluzione, rinnovi in arrivo!

Tredici mesi dopo, Bove pronto a risolvere con la Roma Edoardo Bove lascia la Roma. La rescissione avverrà in modo consensuale, con il club giallorosso che ovviamente acconsentirà la voglia del ragazzo di tornare a giocare. Ovviamente, l’ex centroc - facebook.com facebook

Continuano le trattative tra la #Roma ed Edoardo #Bove per la risoluzione contrattuale. Il classe 2002 vuole tornare in campo ed è alla ricerca di un club all’estero con cui firmare. L’ex Fiorentina non scende in campo dal novembre del 2024, quando tutto il mo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.