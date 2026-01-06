Edifici pubblici e scuole Scattano i sopralluoghi

In seguito alle recenti scosse sismiche, sono stati avviati sopralluoghi su edifici pubblici e scuole. Questa procedura mira a verificare la sicurezza delle strutture e garantire la tutela di chi le utilizza quotidianamente. La prevenzione e la corretta valutazione dei rischi sono fondamentali per assicurare ambienti sicuri e resilienti, soprattutto in zone sensibili ai terremoti.

Se c'è una cosa che non si può dimenticare è il richiamo del terremoto, per chi ha vissuto le grandi scosse. Ecco allora che nella notte tra domenica e lunedì, alle 3 e 31 del mattino, molti fermani sono saltati sul letto per il sisma di 3.8 di magnitudo, con epicentro a Sant'Angelo in Pontano. La scossa, durata pochi secondi, ha avuto una profondità di poco più di 23 chilometri ed è stata avvertita in tutto il territorio della provincia di Fermo. Facile tornare con la memoria alla paura della notte di agosto 2016, dieci anni fa, più o meno alla stessa ora, di notte. Immediate le reazioni sui social, subito si sono mobilitati uffici comunali e provinciali per eventuali sopralluoghi negli edifici scolastici.

