Ecco gli abbonamenti per il girone di ritorno

Ecco le possibilità di abbonamento per il girone di ritorno del Cesena, che prevede dieci partite all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. La campagna ‘Viverlo è diverso’ offre ai tifosi l’opportunità di seguire con continuità le sfide casalinghe della squadra. Un modo per sostenere il club e vivere le emozioni del calcio in modo semplice e accessibile.

In vista del girone di ritorno che vedrà il Cesena disputare dieci partite all’ Orogel Stadium - Dino Manuzzi, il Cavalluccio ha lanciato la speciale campagna abbonamenti ‘Viverlo è diverso’. Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento per il girone di ritorno potranno assistere alle restanti dieci partite casalinghe dei bianconeri con un unico titolo di accesso allo stadio e con prezzi esclusivi e agevolati rispetto alle tariffe dei biglietti per ogni singolo match. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online su Vivaticket o fisicamente presso la sede del Coordinamento Club in via Veneto 19 (0547. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco gli abbonamenti per il girone di ritorno Leggi anche: Basket, serie A2 | Libertas Livorno, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: tutti i prezzi Leggi anche: Basket, serie A2 | Libertas Livorno, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: tutti i prezzi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Riapre la campagna abbonamenti del Monopoli calcio per il girone di ritorno; AL VIA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI PER IL GIRONE DI RITORNO; Ecco gli abbonamenti per il girone di ritorno; Viverlo è diverso | L’abbonamento per il girone di ritorno del Cesena FC. Ecco gli abbonamenti per il girone di ritorno - In vista del girone di ritorno che vedrà il Cesena disputare dieci partite all’ Orogel Stadium - ilrestodelcarlino.it

Il Cesena lancia l’abbonamento per il girone di ritorno - In vista del girone di ritorno che vedrà il Cesena Fc disputare ben dieci partite in casa, ha preso il via oggi la campagna abbonamenti “Viverlo è ... corriereromagna.it

Union Brescia: aperta la campagna abbonamenti per il girone di ritorno - Lo si può sottoscrivere solamente on line per Curva Nord, gradinata alta e bassa e tribuna laterale. giornaledibrescia.it

Abbona il mio canale!

Abbonamenti girone di ritorno: oggi l'ultimo giorno utile per sottoscriverli online e presso le sedi fisiche, dalle 16:30 fino alle 20:30 operativo anche il botteghino della Tribuna Pasinati. Prezzi e dettagli qui: https://shorturl.at/IlfcV Ricordiamo che è necessario pre - facebook.com facebook

Fino al 10 gennaio 2026 è aperta la vendita degli abbonamenti per il girone di ritorno della SS Monopoli 1966 nel Campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26: "Accanto al Gabbiano" allo stadio Vito Simone Veneziani per tutte le 9 partite. La news completa qui: m x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.