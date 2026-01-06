Ecco gli abbonamenti per il girone di ritorno

Ecco le possibilità di abbonamento per il girone di ritorno del Cesena, che prevede dieci partite all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. La campagna ‘Viverlo è diverso’ offre ai tifosi l’opportunità di seguire con continuità le sfide casalinghe della squadra. Un modo per sostenere il club e vivere le emozioni del calcio in modo semplice e accessibile.

In vista del girone di ritorno che vedrà il Cesena disputare dieci partite all’ Orogel Stadium - Dino Manuzzi, il Cavalluccio ha lanciato la speciale campagna abbonamenti ‘Viverlo è diverso’. Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento per il girone di ritorno potranno assistere alle restanti dieci partite casalinghe dei bianconeri con un unico titolo di accesso allo stadio e con prezzi esclusivi e agevolati rispetto alle tariffe dei biglietti per ogni singolo match. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online su Vivaticket o fisicamente presso la sede del Coordinamento Club in via Veneto 19 (0547. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

