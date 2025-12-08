Basket serie A2 | Libertas Livorno al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno | tutti i prezzi

La Libertas Livorno annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per il girone di ritorno della Serie A2 di basket. Con risultati positivi e un entusiasmo crescente tra i tifosi, questa è l'opportunità di sostenere la squadra e fare un regalo di Natale speciale. Ecco tutte le informazioni sui prezzi e come prenotare il proprio abbonamento.

Gli ottimi risultati, la crescente passione amaranto, l'occasione per un gradito regalo di Natale Natale. Sono questi gli ingredienti che hanno portato la Libertas Livorno 1947 targata Bi.Emme Service a lanciare la nuova campagna abbonamenti “Christmas Sale” che, contestualmente con la vendita. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

