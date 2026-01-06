Dopo Crans Montana le autorità piacentine controllino tutti i locali di aggregazione

Dopo quanto accaduto a Crans Montana, le autorità di Piacenza sono state invitate a intensificare i controlli nei locali di aggregazione. L’episodio, che ha coinvolto giovani vittime, evidenzia l’importanza di prevenire situazioni simili attraverso una vigilanza più accurata e costante. Un’azione che mira a garantire la sicurezza e il benessere di tutti, contribuendo a evitare tragedie evitabili.

«Quello che è successo è a Crans Montana è un fatto gravissimo sia per il numero delle vittime, tutti i giovanissimi, ma soprattutto perché sarebbe stato possibile evitare tutto questo. Chiedo alle autorità della città di Piacenza di controllare tutti i posti di aggregazione se siano in possesso.

