Dodo Juve continua a essere un nome di interesse nel mercato calcistico italiano, con diverse squadre alla ricerca di approfondimenti sul suo profilo. Oltre alla Juventus, anche l’Inter ha manifestato interesse per il calciatore brasiliano. Tuttavia, la Fiorentina si distingue come uno dei principali ostacoli alla trattativa, avendo già chiarito le proprie intenzioni riguardo al futuro del giocatore.

Dodo Juve, il brasiliano interessa anche all’Inter. L’ostacolo più grande? La Fiorentina. La Viola non vorrebbe privarsi del giocatore. Il calciomercato invernale del 2026 si sta trasformando in una partita a scacchi tra le big di Serie A, con un effetto domino che potrebbe coinvolgere nomi di primo piano. Al centro di questo intrigo c’è Dodô, il cui futuro a Firenze sembra essere diventato improvvisamente incerto. Tutto nasce dalla caccia a un esterno destro di qualità. Dopo che il Napoli aveva effettuato una richiesta di informazioni prima di Capodanno, la situazione è evoluta rapidamente a causa dei movimenti internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dodo Juve, non solo i bianconeri sul brasiliano. Ma la Fiorentina ha le idee molto chiare sul calciatore

Ritorno in bianconero. Il Corriere dello Sport in apertura: Juve-Chiesa, ci siamo; Dodò, la Fiorentina lo mette sul mercato ma senza svenderlo: la Juve resta in agguato; Calciomercato oggi: Juve, idea scambio Nkunku-Gatti. Roma, sogno Salah e scatto Raspadori.

Juve: pressing per Dodò, possibile sfida all'Inter - Per accontentare mister Luciano Spalletti e permettergli di esprimere il miglior calcio possibile, la dirigenza bianconera è molto attiva sul fronte mercato ed è alla ricerca di un esterno di grande ... it.blastingnews.com