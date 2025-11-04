Pioli Fiorentina continua il braccio di ferro Il tecnico dice no alle dimissioni e aspetta l’esonero Sul successore Commisso ha le idee molto chiare

Pioli Fiorentina, rottura definitiva: atteso l’esonero. D’Aversa pronto a subentrare. In giornata dovrebbe arrivare l’accordo fra le parti. Il rapporto tra Pioli e la Fiorentina sembra giunto al capolinea dopo settimane di tensioni, risultati deludenti e un clima sempre più pesante all’interno del club viola. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la giornata di ieri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pioli Fiorentina, continua il braccio di ferro. Il tecnico dice no alle dimissioni e aspetta l’esonero. Sul successore Commisso ha le idee molto chiare

Altre letture consigliate

Fiorentina e Pioli muro contro muro: per andarsene chiede 5 milioni. Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

La vittoria del Genoa sul campo del Sassuolo ha, come diretta conseguenza, qualcosa che a inizio anno rasentava l'incredibile: la Fiorentina di Stefano Pioli è ultima da sola - X Vai su X

Pioli Fiorentina, continua il braccio di ferro. Il tecnico dice no alle dimissioni e aspetta l’esonero. Sul successore Commisso ha le idee molto chiare - Il rapporto tra Pioli e la Fiorentina sembra giunto al capol ... Secondo calcionews24.com

Fiorentina-Pioli lungo braccio di ferro. Corriere Fiorentino: "Resta solo l'esonero. D'Aversa in pole" - D'Aversa in pole" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Scrive tuttomercatoweb.com

Pioli-Fiorentina, le ragioni del braccio di ferro: il club vuole le dimissioni, lui rifiuta e resta solo la strada (onerosa) dell’esonero - Giornata surreale al Viola Park dopo lennesiamo sconfitta viola: il diettore generale chiuso nel suo ufficio, gli avvocati, la squadra in ritiro. Riporta corrierefiorentino.corriere.it