Pioli Fiorentina continua il braccio di ferro Il tecnico dice no alle dimissioni e aspetta l’esonero Sul successore Commisso ha le idee molto chiare

Pioli Fiorentina, rottura definitiva: atteso l'esonero. D'Aversa pronto a subentrare. In giornata dovrebbe arrivare l'accordo fra le parti. Il rapporto tra Pioli e la Fiorentina sembra giunto al capolinea dopo settimane di tensioni, risultati deludenti e un clima sempre più pesante all'interno del club viola. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la giornata di ieri

Pioli Fiorentina, continua il braccio di ferro. Il tecnico dice no alle dimissioni e aspetta l'esonero. Sul successore Commisso ha le idee molto chiare

