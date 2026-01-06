Difende un amico da una rapina a Milano accoltellato 15enne | è grave

Un giovane di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato durante un tentativo di rapina a Milano. L'aggressore ha colpito il ragazzo mentre cercava di difendere un amico, anche lui coinvolto nell'incidente. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio e assicurare alla giustizia il responsabile.

