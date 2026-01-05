Milano difende l’amico da una rapina | 15enne accoltellato
A Milano, un episodio di cronaca ha visto un giovane di 15 anni ferito durante una rapina. L’adolescente è stato accoltellato mentre tentava di difendere un amico da un uomo, presumibilmente nordafricano, che aveva estratto un coltello. La scena è stata fermata dall’intervento di un passante, contribuendo a bloccare il aggressore e a soccorrere il ragazzo.
Il ragazzini sono stati bloccati da un uomo, verosimilmente nordafricano, che ha puntato contro di loro un coltello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
