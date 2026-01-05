Milano difende l’amico da una rapina | 15enne accoltellato

A Milano, un episodio di cronaca ha visto un giovane di 15 anni ferito durante una rapina. L’adolescente è stato accoltellato mentre tentava di difendere un amico da un uomo, presumibilmente nordafricano, che aveva estratto un coltello. La scena è stata fermata dall’intervento di un passante, contribuendo a bloccare il aggressore e a soccorrere il ragazzo.

Difende l’amico minacciato da un rapinatore e si becca due coltellate: grave un ragazzo di 15 anni - Milano, nuovo episodio di violenza in viale Sarca oggi pomeriggio, lunedì 5 gennaio. msn.com

Accoltellato a 15 anni per difendere l’amico da una rapina, nuovo caso a Milano: colpito a volto e addome. In fuga l’aggressore - L’aggressione è avvenuta in viale Sarca, nei pressi del Bicocca Village ... open.online

Milano, difende l'amico da un rapina: accoltellato 15enne. È grave - facebook.com facebook

