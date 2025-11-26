Diane Keaton | questo piccolo cult anni ' 80 avrà presto un remake
Si tratta della pellicola Baby Boom uscita nel 1987 e considerata una delle migliori prove dell'attrice scomparsa lo scorso ottobre. A produrlo saranno gli Amazon MGM Studios Baby Boom, amata commedia degli anni '80 sulla maternità con Diane Keaton, sta per essere riproposta dagli Amazon MGM Studios. La piattaforma di streaming ha scelto il prolifico regista Michael Showalter (The Idea of You, The Big Sick) per dirigere il remake del film. L'originale era un veicolo per il genio comico della compianta Keaton. L'attrice interpretava una donna in carriera molto esigente nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, che si ritrovava inaspettatamente con un neonato sulle spalle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
