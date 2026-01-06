L’annuncio del licenziamento collettivo da parte di Amom di Badia al Pino rappresenta una situazione complessa e delicata. Boni e Casini sottolineano la gravità della decisione, evidenziando la necessità di trovare soluzioni condivise per affrontare questa crisi e tutelare i lavoratori coinvolti. Un momento che richiede attenzione e collaborazione tra le parti per evitare conseguenze più gravi.

Una decisione grave e dolorosa. Così l'assessore regionale e la consigliera Pd, Filippo Boni e Roberta Casini, definiscono la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Amom di Badia al Pino.“Questa situazione - spiegano i due - arriva senza che si sia costruito fino in fondo un percorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Crisi Amom. Boni e Casini: “Una ferita grave. Servono soluzioni condivise”

Leggi anche: Giunta Regionale, Filippo Boni e Roberta Casini un risultato importante»

Leggi anche: Filippo Boni si è dimesso da consigliere regionale, al suo posto Roberta Casini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amom, Boni e Casini: “atto grave” - La procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Amom di Badia al Pino, che coinvolge circa 70 lavoratrici e lavoratori, rappresenta “una ferita grave e aperta per il territorio”. teletruria.it

Casini: la crisi è tragica, migliaia di persone perdono il lavoro - Casini: la crisi è tragica, migliaia di persone perdono il lavoro "Sembra si stanzino nuovi soldi ma sono sempre gli stessi" Firenze, 7 mar. ecodibergamo.it

Casini: per risolvere crisi meglio Onu - ''Il multilateralismo è l'investimento politico più remunerativo per risolvere crisi regionali e affrontare la governance mondiale'' ha affermato il presidente della Camera ”Il multilateralismo è ... vita.it

ArezzoTv. . Cisl Arezzo: "La crisi del Pronto Soccorso del San Donato è un disastro annunciato” - facebook.com facebook