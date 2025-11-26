Filippo Boni si è dimesso da consigliere regionale al suo posto Roberta Casini
Arezzo, 26 novembre 2025 – Filippo Boni, il valdarnese cui Giani ha affidato l'incarico di assessore regionale alle infrastrutture, ai trasporti e all'urbanistica, si è dimesso ieri da consigliere regionale. Le due cariche, infatti, sono incompatibili. Boni era stato eletto nel collegio di Arezzo con oltre 11.000 preferenze. Il suo posto nella massima assise toscana è stato preso dall'attuale sindaca di Lucignano Roberta Casini, arrivata seconda in graduatoria come preferenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
