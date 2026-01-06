A pochi giorni dalla tragedia di Crans-Montana, sui social si è diffuso uno spezzone della serie Netflix Endless Night, ambientata in Svizzera e che richiama, con analogie inquietanti, l’incendio al locale Le Constellation durante il Capodanno, in cui persero la vita quaranta persone, molte giovani. Questo collegamento ha suscitato interesse e riflessioni sulla rappresentazione della tragedia in media e sulla sua risonanza nella realtà.

A pochi giorni dalla strage di Crans-Montana, sui social ha iniziato a circolare uno spezzone di una serie Netflix, Endless Night, che presenta inquietanti analogie con quanto accaduto al Le Constellation, il locale dove, nella notte di Capodanno, è scoppiato un incendio che ha fatto quaranta vittime, molte delle quali giovanissime. A sua volta, la serie in questione è ispirata a una storia realmente accaduta in Brasile, caratterizzata da un bilancio ancora più drammatico. Questa scena è scioccante. Dalla serie “Endless Night” su Netflix, girata nel 2023. Ricalca esattamente cosa è successo a #CransMontana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Crans-Montana, la scena di una serie Netflix di due anni fa ricorda la strage in Svizzera (ed è tratta da una storia vera)

Leggi anche: Neve alle Azzorre 2, recensione della serie tratta da una storia vera

Leggi anche: Respira: la serie tv spagnola di Netflix è basata su una storia vera?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana, il cordone di sicurezza sulla scena dell'esplosione mortale; Quando le fiamme di festa diventano trappole mortali: Crans-Montana, l’ennesima strage annunciata; Crans-Montana: identificati tutti i feriti, sono 116; Dal Ticino a Crans-Montana per il riconoscimento delle vittime: «Abbiamo fatto tutto ciò che umanamente è possibile fare».

Stragi in locali affollati causa fuoco, gli esperti ricordano i precedenti simili a Crans-Montana - Lo affermano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Green Building Council ... msn.com