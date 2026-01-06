Concerto della Pace a Ospedaletto d’Alpinolo
Il 6 gennaio 2026, Ospedaletto d’Alpinolo ospiterà il Concerto della Pace, un evento volto a promuovere valori di unità e solidarietà attraverso la musica. La manifestazione rappresenta un momento di riflessione e condivisione per la comunità, sottolineando l’importanza del dialogo e della pacificazione. Un appuntamento che unisce cittadini in un’occasione di pace e cultura, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza.
Il 6 gennaio 2026 la comunità di Ospedaletto d’Alpinolo si riunirà per il Concerto della Pace, un appuntamento musicale di grande valore simbolico e culturale. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Harmonia, che si esibirà nella suggestiva cornice della Parrocchia di San Filippo e Giacomo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
