Ospedaletto d’Alpinolo inizia il Natale | concerto in chiesa e illuminazione dell’albero

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre il borgo ai piedi del Partenio darà ufficialmente il via alle festività natalizie con un pomeriggio dedicato alla musica e alla tradizione. Alle ore 17.30, nella chiesa di San Filippo e Giacomo, si terrà un concerto di Natale che vedrà protagonisti arpa e violino, un duo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

