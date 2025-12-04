Ospedaletto d’Alpinolo inizia il Natale | concerto in chiesa e illuminazione dell’albero
Domenica 7 dicembre il borgo ai piedi del Partenio darà ufficialmente il via alle festività natalizie con un pomeriggio dedicato alla musica e alla tradizione. Alle ore 17.30, nella chiesa di San Filippo e Giacomo, si terrà un concerto di Natale che vedrà protagonisti arpa e violino, un duo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Tra i presepi, grande attenzione ha suscitato quello realizzato dagli alunni di Ospedaletto d’Alpinolo, che hanno scelto di rappresentare anche la frana di Montevergine. Un tema particolarmente sentito dal questore Picone, originario proprio del comune irpino, - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo #Avellino, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per la frana che ha interessato 4 tornanti su via Montevergine, a Ospedaletto d'Alpinolo: squadre impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area. Effettuato sorvolo con l’eli Vai su X