Come si diventa cacciatori di tempeste | ecco la storia chi insegue i temporali
Diventare cacciatori di tempeste richiede passione, preparazione e rispetto per la natura. Questa attività, che unisce interesse scientifico e avventura, coinvolge chi si dedica allo studio dei temporali e alla loro osservazione diretta. In questo articolo, esploreremo come si diventa professionisti o appassionati in questo campo, raccontando le tappe e le competenze necessarie per inseguire e comprendere i fenomeni meteorologici più intensi.
Cacciatori di tempeste si nasce. Ma sì, è una specie di vocazione che ti cattura fin da piccolo, lasciandoti incollato alla tv quando arriva il momento delle previsioni meteo. Altri fanno sogni più banali, tipo diventare calciatore o pilota della Ferrari, ma lui – Daniel Tescari da Gorizia, 42. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Come si diventa cacciatori di tempeste: ecco la storia chi insegue i temporali - Daniel Tescari, in arte Dantex, è l'ideatore e gestore della pagina Pazzi per il meteo goriziano, che spopola su Facebook, Telegram, Instagram e Youtube e si occupa ormai dell'intera regione. triesteprima.it
