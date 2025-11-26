Temporali e tempeste nel sud est asiatico Inondazioni in Thailandia

Il maltempo colpisce l’Italia, ma nell’estremo Oriente, nell’altro emisfero e negli Stati Uniti la situazione è pessima in numerose Regioni. Servizio di Clara Iatosti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Temporali e tempeste nel sud est asiatico. Inondazioni in Thailandia

Sicilia, tempesta atlantica: allerta per forti temporali. Allerta massima nel Trapanese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: Prossime ore, piogge e temporali da nord verso sud, zone colpite - Nuove piogge e temporali nelle prossime ore È decisamente cambiato lo scenario meteorologico su alcune regioni del nostro Paese, dove anche nelle prossime ore nuove piogge e temporali colpiranno ... Da ilmeteo.it

Meteo, agosto al bivio tra temporali e caldo africano: allerta al Nord e picchi fino a 40° al Sud. Ma da Ferragosto possibile svolta - Sulla Lombardia una perturbazione Nordatlantica si sta avvicinando da Nord, portando un passaggio di nubi verso Sud Est. Riporta corriereadriatico.it

Maltempo: temporali da Nord a Sud, allerta gialla in 12 regioni. Le previsioni meteo - Rovesci e temporali: una perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centrale portera', a partire dalle prossime ore, un netto peggioramento del tempo sull'Italia. Lo riporta rainews.it