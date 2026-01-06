Il Comune di Riomaggiore, guidato dal sindaco Fabrizia Pecunia, si impegna a mantenere un numero chiuso per i turisti alle Cinque Terre. La decisione mira a tutelare gli spazi e le comunità locali, rispettando le esigenze di chi abita e lavora in questa zona. La sindaca ha sottolineato l'importanza di adottare politiche sostenibili per garantire un equilibrio tra turismo e tutela ambientale.

La Spezia, 6 gennaio 2025 – Fabrizia Pecunia è il sindaco di Riomaggiore, e il suo Comune è capofila del cambio di prospettiva per quanto riguarda la gestione dei flussi turistici alle Cinque Terre. La parola d’ordine è gruppi turistici contingentati e regole più restrittive sul modello veneziano. Sindaco, qual è il vostro obiettivo? “Intendiamo dare un segnale chiaro agli operatori del settore turistico sulla necessità di rispettare gli spazi e la vita di chi abita il territorio. Una migliore distribuzione dei gruppi e il loro ridimensionamento rappresentano la risposta più coerente con il contesto delle Cinque Terre e con l’esigenza di garantire una migliore vivibilità sia per i residenti, sia per turisti e visitatori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque Terre e numero chiuso, la sindaca Pecunia non retrocede: “Vanno rispettati gli spazi e chi li abita”

Leggi anche: Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma

Leggi anche: Stefani, l?enfant prodige leghista: «Cinque assessori a FdI? I patti con gli alleati devono essere rispettati»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma; Cinque Terre e numero chiuso, la sindaca Pecunia non retrocede: “Vanno rispettati gli spazi e chi li abita”; Cinque Terre, nuove limitazioni ai pullman turistici a Manarola, ma è polemica; Gruppi a numero chiuso. La preoccupazione di guide e agenzie: Per noi è un danno.

Cinque Terre e numero chiuso, la sindaca Pecunia non retrocede: “Vanno rispettati gli spazi e chi li abita” - La delibera per il contingentamento dei gruppi sarà in vigore dal 1° aprile: “Una migliore distribuzione dei flussi è coerente col contesto delle 5 Terre” ... lanazione.it