Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre Rete Imprese contraria alla riforma

A causa della recente riforma, i gruppi turistici nelle 5 Terre saranno a numero chiuso e dovranno utilizzare auricolari obbligatori per le visite, eliminando l’uso di megafoni e strumenti di amplificazione. Rete Imprese si oppone a questa normativa, ritenendo che possa limitare la qualità e l’esperienza delle visite guidate. La modifica riguarda soprattutto i gruppi numerosi, che dovranno adottare modalità di comunicazione più sobrie e rispettose del contesto naturale e culturale dei borghi.

Gruppi turistici a numero chiuso, con le bellezze dei borghi che non potranno più essere illustrate attraverso l’uso di megafoni e strumenti di amplificazione vocale, sostituiti da più una più sobria comunicazione tramite auricolari (obbligatoria per i gruppi formati da più di 10 persone). Non solo: vietato anche sostare in determinate aree dei borghi, nella convinzione che l’eccessivo carico turistico possa provocare rischi sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico. I Comuni delle Cinque Terre fanno squadra e condividono uno “strumento“ unitario per una definizione organica della gestione dei gruppi turistici, diventati da tempo il simbolo dell’overtourism: Riomaggiore ha tracciato la strada con il Consiglio comunale guidato da Fabrizia Pecunia che ha approvato le modifiche al regolamento di polizia urbana; stessa cosa faranno nelle prossime settimane anche i Comuni di Vernazza e Monterosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma Leggi anche: Capodanno in sicurezza, ecco tutti i divieti: dai petardi alle piazze a numero chiuso Leggi anche: La riforma Nordio arriva in porto. Il premier: «Anm contraria a tutto» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma; Difesa, dividendi record per gli azionisti: 5 miliardi di dollari nel 2025. L'analisi. Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma - Gruppi turistici a numero chiuso, con le bellezze dei borghi che non potranno più essere illustrate attraverso l’uso di megafoni e strumenti di amplificazione vocale, sostituiti da più una più sobria ... lanazione.it

TRIS Siracusa. . Sei sbarchi nel giro di poche ore per un numero complessivo di 265 migranti. I gruppi sono risultati composti da eritrei, malesi, sudanesi, egiziani e bengalesi - facebook.com facebook

Grazie al lavoro di tanti gruppi territoriali cresce il numero di Comuni che hanno aderito all'Appello delle Città di @nuclearban per il #DisarmoNucleare! Siamo ora 138 adesioni totali (coperto quasi il 14% della popolazione italiana!) che trovate qui retepac x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.