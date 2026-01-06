Cassonetti Cambia la dislocazione

L'amministrazione comunale di Orbetello ha annunciato lo spostamento di alcune postazioni dei cassonetti. Questa decisione mira a migliorare il servizio di raccolta rifiuti e a ridurre la proliferazione di ratti nella zona. L'intervento fa parte di un piano di interventi per garantire un ambiente più pulito e igienico, rispondendo alle esigenze della comunità e migliorando la gestione dei rifiuti nel territorio.

L'amministrazione comunale di Orbetello ha disposto lo spostamento di alcune postazioni dei cassonetti "per migliorare – spiega – il servizio di raccolta rifiuti e contrastare la proliferazione dei ratti". Contestualmente è stata completata l'installazione dei nuovi cestini nei centri storici. Nel centro storico saranno interessate due postazioni su Lungolago dei Pescatori e quella di piazza del Popolo. A Orbetello Scalo, invece, le due postazioni di via Aurelia Antica saranno accorpate in un'unica area potenziata all'ingresso di via di Cameretta, secondo un percorso condiviso con Asl, uffici comunali e Polizia municipale.

Rifiuti, Orbetello cambia la mappa dei cassonetti: obiettivo più igiene e meno ratti - Spostamenti mirati nel centro storico e allo Scalo, nuovi cestini già installati. corrieredimaremma.it

