Gramsci e Musicisti | cambia la raccolta di carta e plastica | da lunedì solo cassonetti stradali

A partire da lunedì 27 ottobre, nelle zone di viale Gramsci e Musicisti di Modena, la raccolta di carta e plastica sarà effettuata esclusivamente tramite cassonetti stradali.Si conclude così il periodo di due settimane di doppio servizio, durante il quale i residenti hanno potuto abituarsi alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il sindaco Massimo Mezzetti con Paolo Paoli di Hera in via Grandi. “Adesso si potranno conferire carta e plastica quando ci sarà necessità”. Nelle zone Gramsci e Musicisti verranno posizionati oltre 100 contenitori - facebook.com Vai su Facebook

#Raccolta #differenziata dei #rifiuti, anche in #vialeGramsci e in zona #Musicisti tornano i #cassonetti di #plastica e #carta - X Vai su X

Raccolta di carta e plastica. Zone Gramsci e Musicisti. Arrivano i cassonetti: "Utilizzarli è gratuito" - L’amministrazione e il gruppo Hera: "Si parte il 13, entro l’estate tutta la città". Segnala ilrestodelcarlino.it

Viale Gramsci, tornano i cassonetti: «Entro l’estate 2026 in tutta la città». Ecco come funzionano e cosa cambia - Posati nella giornata di ieri, 13 ottobre, in viale Gramsci i nuovi cassonetti con cui parte la seconda fase delle modifiche alla raccolta differenziata per carta e plastica nelle aree residen ... Da msn.com

Orgoglio Mezzetti, ecco i cassonetti - Società: Punto foto e riprese video in via Gramsci a Modena dove sono arrivati i cassonetti apribili con carta Smeraldo anche per carta e plastica. Come scrive lapressa.it