Casarin avvisa | Arbitri? Bisognerebbe abbassare i toni Sembra quasi che vedendoli un po’ in difficoltà i calciatori incrementino certe situazioni in gioco…

L’ex arbitro e figura di riferimento nel settore, Casarin, sottolinea l’importanza di un dialogo più equilibrato tra arbitri e calciatori. Secondo lui, è necessario abbassare i toni e favorire un clima di maggiore rispetto e collaborazione, evitando tensioni che possano influire sull’andamento delle partite. La sua esperienza e il suo punto di vista rappresentano un punto di riferimento per il mondo arbitrale e il calcio italiano.

Casarin non ci sta: «Arbitri? Bisognerebbe abbassare i toni. Sembra quasi che i calciatori incrementino certe situazioni in gioco.» Leggenda dei fischietti, scrittore e ancora oggi considerato una "linea-guida" di idee e buon senso per il mondo arbitrale. Paolo Casarin interviene sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in un momento storico in cui il

