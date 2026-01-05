Boniek | Prima gli arbitri italiani erano i migliori al mondo Ora sembra quasi non ci siano regole…

Zbigniew Boniek ha commentato la situazione degli arbitri italiani durante la trasmissione 'Radio Anch'io Sport', evidenziando un cambiamento nel livello e nella percezione della classe arbitrale nel calcio italiano. Dopo alcuni episodi recenti, ha osservato come la qualità e il rispetto delle regole sembrino essere diminuiti rispetto al passato, sollevando un dibattito sulla gestione e sull’evoluzione del settore.

Zbigniew Boniek, ospite del programma 'Radio Anch'io Sport' ha voluto parlato della classe arbitrale italiana dopo gli episodi del weekend. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

