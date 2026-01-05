Boniek | Prima gli arbitri italiani erano i migliori al mondo Ora sembra quasi non ci siano regole…

Zbigniew Boniek ha commentato la situazione degli arbitri italiani durante la trasmissione 'Radio Anch'io Sport', evidenziando un cambiamento nel livello e nella percezione della classe arbitrale nel calcio italiano. Dopo alcuni episodi recenti, ha osservato come la qualità e il rispetto delle regole sembrino essere diminuiti rispetto al passato, sollevando un dibattito sulla gestione e sull’evoluzione del settore.

Zbigniew Boniek, ospite del programma 'Radio Anch'io Sport' ha voluto parlato della classe arbitrale italiana dopo gli episodi del weekend.

Boniek ci va già pesante: "Un tempo si diceva: gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Ora non lo sono più, anzi hanno più paura di tanti altri" - Zbigniew Boniek, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, si è così espresso sugli arbitri italiani: "Se cominciamo a confrontare gli episodi, sembra quasi ... milannews.it

Boniek sugli arbitri italiani: “Impauriti e schiavi del VAR" - “Arbitri italiani impauriti e schiavi del Var: non sono più i migliori al mondo”. torinogranata.it

Franco Tancredi e Boniek, ex compagni alla Roma per due stagioni, prima di Torino-Lecce della stagione 90/91, con il polacco tecnico dei salentini e Tancredi secondo di Marchegiani in granata. - facebook.com facebook

"Il ruolo che serve alla #Juve. Arbitri impauriti, al Var è 100% così": Boniek senza filtri Boniek non ci sta, specialmente se si parla di arbitri. L'ex attaccante di Juve e Roma, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 si è espresso così sull'attuale situazione x.com

