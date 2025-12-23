ecco il presepe vivente della pieve di santa maria

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Il Presepe Vivente è una delle tradizioni più affascinanti e sentite del periodo natalizio in tutta la nostra provincia. Ha radici antiche e coinvolge intere comunità nella rappresentazione dal vivo della nascita di Gesù, offrendo uno spettacolo unico e suggestivo. Le origini del Presepe Vivente risalgono al Medioevo, quando San Francesco d’Assisi, nel 1223, realizzò il primo presepe vivente a Greccio, in provincia di Rieti. San Francesco voleva ricreare la scena della Natività per far comprendere meglio ai fedeli il significato del Natale. Questa prima rappresentazione fu un evento semplice ma toccante, con persone del villaggio che interpretavano Maria, Giuseppe, i pastori e gli angeli, e animali veri che rendevano la scena ancora più realistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

